Il futuro dell’attaccante paraguaiano sembra allontanarsi sempre più da Torino e avvicinarsi alla Cremonese

Dopo quattro anni e mezzo, le strade di Antonio Sanabria e del Torino potrebbero separarsi. L’attaccante paraguaiano non riesce a trovare il proprio spazio in maglia granata da ormai diverso tempo, e le statistiche ne sono la dimostrazione: soltanto 2 gol e 1 assist in 27 presenze totali nel corso dell’ultima stagione. Con l’arrivo di Giovanni Simeone, le tempistiche della cessione del centravanti potrebbero accelerare. Il futuro del numero 9 sembra ormai essere scritto, come del resto ha confermato lo stesso presidente Cairo.

Nicola, l’ammiratore di Sanabria

È qui che si inserisce la Cremonese, squadra che continua a spingere per la punta sudamericana da settimane. Complice anche Davide Nicola, nuovo allenatore del club lombardo e da sempre grande estimatore del paraguaiano: non ha mai allontanato Sanabria dai propri obiettivi di mercato. I due si sono già ritrovati insieme per più di una volta, grazie alle esperienze a Genova e nella stessa Torino.

L’artefice del suo arrivo in granata fu proprio l’attuale tecnico dei grigiorossi, nel 2021, un’annata nel complesso positiva per il centravanti. Con il passare del tempo, però, il contributo di Sanabria alla squadra è progressivamente calato, mentre sono cresciute le critiche nei suoi confronti. Con i nuovi arrivi in casa Toro, il suo spazio (già poco in sé) diminuirà sempre di più.

La Cremonese vuole il paraguaiano

La neopromossa nel campionato di massima serie punta a rinforzare il reparto offensivo per inseguire la salvezza e da tempo tratta con il Torino per chiudere la cessione dell’attaccante sudamericano. Lo spazio che a Torino sembra ormai essergli precluso, Sanabria potrebbe trovarlo alla Cremonese, dove avrebbe la possibilità di tornare protagonista e di garantire un contributo costante.

In grigiorosso, infatti, il paraguaiano avrebbe minuti, fiducia e un ruolo centrale nel progetto tecnico, condizioni ideali per rilanciarsi dopo una stagione in chiaroscuro.