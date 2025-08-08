Il presidente granata è intervenuto ai microfoni di SportItalia, lanciando un messaggio chiaro alla tifoseria del Torino

In occasione del “Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo” ad Alessandria, nella cornice dello stadio Moccagatta, il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di SportItalia.

Cairo: “Per me è un torneo molto speciale”

Il torneo, che vede oggi la finale tra le giovanili dell’Atalanta e del Torino, è una manifestazione che Cairo segue con affetto e attenzione per la sua valenza giovanile e simbolica: “Ringrazio SportItalia e Criscitiello per aver trasmesso un torneo a cui tengo moltissimo, dedicato a mia mamma e mio papà, entrambi grandi tifosi del Torino. Mio papà aveva giocato anche nella Primavera dell’Alessandria, per me è un torneo speciale”.

Cairo: “Simeone? Lo volevamo da tempo”

In più, il presidente ha voluto valorizzare l’importanza del vivaio granata: “Lo volevamo anni fa. Simeone è un ragazzo giovane con una motivazione incredibile. Mi aspetto buone cose da lui, lasciamolo tranquillo”. Dal punto di vista strategico, Cairo ha fatto il punto sugli obiettivi del mercato e sull’impianto costruito: “Abbiamo Ngonge, Aboukhlal, Vlasic, Zapata, Simeone e Adams… tutti e sei molto forti, il campo poi lo dirà e dovrà tradurre le parole in fatti”.

Infine, concludendo il suo intervento, il presidente ha voluto trasmettere umiltà e concretezza: “In vent’anni di cose ne ho dette tante. Sono in una fase in cui più che dire l’importante è fare. Fare qualcosa che ci possa dare un qualcosa in più. Ho fatto forse troppe comunicazioni, meglio farne meno e fare qualcosa in più”.

Urbano Cairo gestures prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.

