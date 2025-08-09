Gli spagnoli hanno da poco terminato una stagione senza essere riusciti a qualificarsi per le coppe europee della prossima stagione

La stagione 2024/2025 non è stata delle più positive per il Valencia. Sotto la guida del tecnico Corbean gli spagnoli hanno raggiunto una serie di ottimi successi, come la vittoria contro il Real Madrid firmata da Duro al 95′. Tuttavia la mancata continuità di risultati positivi ha impedito al Valencia di cercare di competere per le posizioni più alte della classifica nel finale di stagione. L’obiettivo degli spagnoli nel corso degli anni è rimasto quello di riuscire ad arrivare tra le prime squadre del campionato, tuttavia le ultimi stagioni non hanno regalato particolari soddisfazioni ai “Los Ches”. La sfida in programma contro il Torino sarà un ottimo test per il Valencia, che cercherà di misurarsi con un club con ambizioni simili alle proprie.

Da Duro a Lopez: i trascinatori del Valencia

Tra i diversi giocatori di qualità, sono due gli interpreti che grazie ai loro gol hanno permesso al Valencia di rimanere competitivo nel corso della stagione. Si tratta di Hugo Duro e di Diego Lopez, il primo dopo essere stato acquistato nel 2022 si è confermato come principale riferimento offensivo della squadra, grazie agli 11 gol realizzati nella scorsa stagione. Lopez invece è uno dei giocatori che provengono dalla Primavera del Valencia, e negli ultimi due anni è riuscito ad affermarsi saldamente in prima squadra grazie al elevato numero di occasioni da gol in cui è stato coinvolto, 13 nella scorsa stagione.

I numeri della stagione

Nel campionato 2024/2025 il Valencia ha raggiunto la 12a posizione a pari punti con il Real Sociedad, grazie ai 46 punti ottenuti in 38 giornate. Gli spagnoli nel corso della passata stagione hanno realizzato 44 gol grazie a uno stile di gioco coinvolgente che ha permesso a diversi giocatori di iscriversi al tabellino dei marcatori. In difesa invece, i 54 gol subiti hanno rivelato la fragilità del reparto, nonostante gli spagnoli abbiano potuto contare un ottimo portiere come Mamardashvili.