L’infortunio e la riabilitazione non hanno demotivato Schuurs. Il difensore olandese vuole tornare presto in campo

Perr Schuurs è un esempio di impegno e dedizione nei confronti del proprio mestiere. Il difensore olandese è costretto ai box dall’ottobre del 2023 per la lesione del legamento crociato. Da allora per Schuurs è iniziato un calvario.

L’infortunio, l’operazione, il nuovo ko e la riabilitazione. Gli ultimi 2 anni del difensore non sono stati gioiosi. La vita ha messo a dura prova la tenacia di Perr, che ha sempre lavorato a testa alta e con la grinta giusta di chi vuole tornare presto in campo.

“Sono pronto per la prima giornata”

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Torino, Marco Baroni ha parlato anche di Schuurs. L’ex Lazio ha riportato una frase dell’olandese: “Sarò pronto per la prima giornata“. Una visione a tratti utopica, frutto di tanta speranza.

Schuurs scalpita per tornare ma non vuole bruciare le tappe. Accelerare in questa fase di recupero sarebbe deleterio per le condizioni del forte difensore. Il Torino aspetta l’olandese e, intanto, corre ai ripari in caso di possibili addii come quello di Coco. I granata sanno che Schuurs c’è e, quando arriverà il momento, il Toro gioverà dal ritorno in campo dell’olandese.

Schuurs un giocatore prezioso

La presenza di Perr Schuurs in campo risolverebbe oltre la metà dei problemi della retroguardia del Torino. La difesa granata è un cantiere a cielo aperto. Nuovo portiere, nuovo difensore centrale, nuovi terzini. Le recenti amichevoli hanno messo il Torino davanti a una scomoda realtà: il reparto arretrato va sistemato.

Schuurs non potrà scendere in campo, ma sarà prezioso nello spogliatoio. Il difensore si è dimostrato fin da subito un leader della squadra e, specie i tanti ragazzi aggregati ai “grandi” del Torino, dovranno fare tesoro delle parole del centrale, speranzoso di tornare in campo al più presto.