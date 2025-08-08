Sabato alle 21, allo stadio Mestalla, si gioca il Trofeo Naranja: ecco dove vedere Valencia-Torino in streaming e in TV

Lo stadio Mestalla di Valencia ospita, come ogni estate, il tradizionale Trofeo Naranja. E questa volta è il Torino l’avversario dei padroni di casa. Ma dove si può vedere Valencia-Torino in streaming e in TV? La partita, il cui calcio d’inizio è sabato alle ore 21, è trasmessa in diretta su Dazn. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento allo stadio avranno inoltre la possibilità di vederla la diretta della gara in diretta streaming su Torino Channel.