Nei minuti finali della partita persa contro il Valencia Baroni ha dato un po’ di spazio a Zapata, rientrato finalmente dopo l’infortunio

La preseason del Torino si conclude come peggio forse non poteva. Il Trofeo Naranja è stato infatti vinto dal Valencia, che ha avuto la meglio sui granata per 3-0. Un passivo pesante – e lo sarebbe potuto essere ancor di più se gli spagnoli non avessero sbagliato più volte nei pressi dell’area -, che accompagnerà la squadra di Baroni fino alla partita di Coppa Italia contro il Modena, nella speranza che quella possa ridare l’entusiasmo perso con le ultime tre sconfitte consecutive. I granata tornano dal Mestalla con una sola nota positiva: il rientro in campo di capitan Zapata. 308 giorni dopo, è finito il calvario del bomber colombiano.

Finalmente Zapata

88 minuti di sofferenza, prima dell’unico momento di gioia della serata. I tifosi del Torino hanno passato certamente un sabato sera non invidiabile – per usare un eufemismo – ma per un attimo sul loro volto è tornato il sorriso. E quell’attimo è corrisposto al ritorno in campo di Duvan Zapata, il quale Marco Baroni ha schierato negli ultimissimi minuti di gioco a partita ormai chiusa e con i ritmi piuttosto bassi. Così il colombiano ha avuto l’opportunità di riassaggiare il prato verde, di rimettere gli scarpini e di riprovare l’ebbrezza di una partita – anche se non ufficiale. In casa granata un piccolo motivo per esultare c’è: ora che l’uscita dalla lista degli infortunati è stata confermata, il ritorno al top della forma può essere considerato in discesa.

Le prossime tappe

Manca ancora tanto ovviamente al recupero totale per il numero 91, ma sicuramente le prossime settimane saranno quelle decisive. In quella che porterà alla gara contro il Modena il bomber avrà la possibilità di allenarsi maggiormente in gruppo, per poi essere portato in panchina ed entrare, come accaduto ieri, negli ultimi minuti di gioco qualora ci dovessero essere le condizioni giuste. Poi contro l’Inter potrà aumentare il minutaggio, e così via. Passo dopo passo, ma intanto la super notizia è che il capitano è rientrato in campo.