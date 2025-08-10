La difesa del Torino di Marco Baroni ha dei problemi e non è solida: sono 11 i gol subiti nelle amichevoli estive

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della stagione 2025/2026 del Torino: il 18 c’è Torino-Modena in Coppa Italia e poi il 25 c’è Inter-Torino in Serie A. Ma per il Toro è allarme difesa. A pochi giorni dalle partite che contano, ci sono seri problemi negli interpreti e nei meccanismi difensivi dei granata. Le amichevoli estive sono terminate e il Torino ne ha vinta solo una: Torino-Ingolstadt 1-1, Torino-Cremonese 4-1, Monaco-Torino 3-1, Monaco-Torino 3-1 e infine Valencia-Torino 3-0. 11 gol subiti in 5 partite. Tanti, anzi troppi. Segnali non positivi che Baroni deve cogliere ed elaborare per far migliorare la squadra.

Qualcosa non va

Evidente che qualcosa non va. Manca anche il contributo del resto della squadra, perché la difesa parte anche dal movimento degli attaccanti in fase di ripiegamento. Anche questo aspetto va sottolineato ma poi gli errori della difesa sono stati tanti in queste prime partite amichevoli. Troppo facile fare gol per gli avversari. E il calendario è tosto, soprattutto all’inizio. Baroni ha ancora tempo di lavorare al Filadelfia e spera anche in qualche acquisto per migliorare la sua linea difensiva.

Gli interpreti

Torino che gioca con la difesa a 4. Mancano dei terzini, soprattutto a sinistra. A destra possono giocare Lazaro, Pedersen oppure Dembele. A sinistra invece Biraghi, Masina oppure Lazaro. In questo momento diventa difficile capire chi sono i titolari e serve di più. Al centro invece ci sono Maripan, Coco, Ismajli e volendo anche Masina. Maripan è la certezza e non ha fatto sbavature nel precampionato. Ismajli ha del potenziale ma deve ancora adattarsi all’ambiente. Coco invece è il vero problema: errori su errori su errori. Numericamente i difensori ci sono, ma la qualità è carente. Coco potrebbe salutare e potrebbe arrivare un altro difensore al suo posto. Walukiewicz invece ha già salutato direzione Sassuolo che ha preso dal Venezia anche Idzes e Candé. Idzes era un obiettivo del Torino. Amenda rimane invece sul taccuino di Vagnati.