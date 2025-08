A poco più di due settimane dall’inizio del campionato la difesa del Torino è ancora da sistemare. Ecco il punto sul reparto

A poco più di due settimane dall’inizio del campionato il Torino deve sistemare la difesa. Il futuro del reparto arretrato granata è incerto. Attualmente Baroni può contare su 4 difensori centrali, ma il direttore tecnico Vagnati potrebbe aggiungere un innesto alla difesa.

Tanto, se non tutto, dipenderà dalla cessione di Saul Coco. Il centrale equatoguineano è sempre corteggiato dallo Spartak Mosca. I russi hanno già incassato il sì del giocatore ma non hanno ancora trovato l’accordo con il Toro. La decisione dell’ex Las Palmas potrebbe incidere pesantemente sul futuro della difesa granata.

I presenti in casa Torino

Attualmente, Marco Baroni può contare su 4 difensori centrali di ruolo (escludendo Perr Schuurs, che non ha ancora recuperato dall’infortunio e Saba Sazonov, che è fuori dal progetto): Saul Coco, Guillermo Maripan, Adam Masina e Ardian Ismajli. Come detto, il futuro del primo della lista inciderà sulle sorti degli altri 3. In caso di uscita dell’equatoguineano il Toro pescherebbe ancora dal mercato.

Ismajli è stato il grande rinforzo della difesa di Baroni. L’albanese è un giocatore esperto e che si rivelerà prezioso nelle partite più complicate. Nel 4-2-3-1 granata, attualmente i titolari potrebbero essere Ismajli e Maripan. Il cileno è stato il leader del reparto arretrato sotto la guida di Vanoli e si confermerà nell’era Baroni.

Dal mercato

Per un giocatore che (forse) andrà ce ne sarà uno che firma per il Torino. La politica estiva dei granata è chiara: sostituire il giocatore ceduto o svincolato. Anjorin ha rimpiazzato Ricci, Sanabria dovrebbe cedere il posto a Simeone.

Date le voci su Coco, il Toro è corso ai ripari. I granata seguono due difensori: Aurèle Amenda dell’Eintracht Francoforte e soprattutto Jay Idzes del Venezia. Indiscrezioni dalla Germania svelano un accordo verbale tra il Torino e il club tedesco per Amenda, ma la prima scelta è Idzes. Sul giocatore c’è la forte concorrenza del Sassuolo, ma la società granata è in vantaggio e spera di poter chiudere l’affare in tempi brevi. Nel caso in cui non dovesse riuscirsi, allora virerebbe su Amenda. Date le prime 4 ostiche giornate di campionato contro Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta, il Toro dovrà definire presto addi e nuovi arrivi in difesa.