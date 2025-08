Calciomercato Torino, domani il giocatore argentino effettuerà le visite mediche che precederanno la sua firma con i granata

Manca sempre meno all’ufficialità. Nelle prossime ore Torino e Napoli perfezioneranno i termini dell’accordo che permetteranno a Simeone di firmare con i granata.

Giovedì 7 agosto Simeone sarà atteso a Torino per svolgere le visite mediche che precederanno la sua firma con i granata. L’argentino è sempre più vicino a vestire la maglia del Torino per la prossima stagione. I prossimi giorni saranno fondamentali per permettere a Baroni di valutare la condizione del suo nuovo giocatore in vista della ripresa del campionato.