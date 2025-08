Stando a quanto circolato in Germania il Torino avrebbe raggiunto un accordo verbale con l’Eintracht Francoforte per Amenda

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Torino, con Vagnati e Cairo che – a differenza di quanto accaduto nelle sessioni precedenti – vogliono accelerare in tutte le trattative per permettere a Baroni di lavorare con la rosa al completo già prima dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modena. E mentre Simeone si avvicina sempre di più, dalla Germania arriva la notizia di un accordo verbale raggiunto con l’Eintracht Francoforte per Aurèle Amenda, difensore centrale svizzero classe 2003.

Trattativa avanzata

Circa 10 milioni di euro: questo il pacchetto completo, tra parte fissa e bonus, della cifra che il Toro sarebbe disposta a versare nelle casse dei tedeschi per il centrale 22enne. Un investimento tutt’altro che banale, e che fa immaginare una possibile cessione di Coco, il quale viene valutato più di 15 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport Deutschland le parti avrebbero già trovato un accordo verbale e la trattativa sarebbe in fase avanzata, motivo per cui da questo momento in poi ogni momento è quello buono per la chiusura definitiva.