Ora che si sta concretizzando l’arrivo dell’attaccante argentino, Sanabria può uscire: lo aspetta la Cremonese

Il calciomercato del Torino non si ferma più. Gli arrivi di Ismajli, Anjorin, Israel, Ngonge e Aboukhlal hanno ovviamente rivoluzionato la rosa rispetto a quella della scorsa stagione, ma non è finita qui. Come riferito da Cairo nella conferenza stampa di presentazione di Baroni, mancano ancora 3 innesti – al netto di cessioni impreviste – per completare il roster a disposizione del nuovo tecnico, e in particolar modo i granata hanno interesse ad acquistare un nuovo attaccante. Questo è stato individuato in Giovanni Simeone, che dopo gli ultimi contatti con il Napoli è sempre più vicino e si prepara ad affiancare Zapata e Adams per un reparto offensivo dal sapore europeo. L’arrivo dell’argentino, inoltre, apre definitivamente le porte alla partenza di Antonio Sanabria.

Uno viene, uno va

Dopo una trattativa di un paio settimane, adesso ci siamo per Simeone al Torino. I granata e il Napoli sono pressoché ai dettagli per l’operazione, che si farà a titolo definitivo. Il Cholito, per cui è stata superata la concorrenza del Pisa, si unisce dunque a un reparto che vede già presenti gli esperti Zapata e Adams, e da cui uscirà invece Sanabria. Il paraguaiano è in uscita da diverse sessioni di mercato, ma al club non è mai stata presentata l’offerta ideale per lasciarla partire. Questa potrebbe però arrivare dalla Cremonese di Davide Nicola, che ha deciso di fare all in sul numero 9 per incrementare la qualità dell’attacco e punta ad avere dei contatti con Vagnati e Cairo per fare una proposta intrigante. Simeone e il Torino mai così vicini dunque, ma allo stesso tempo Sanabria non è stato mai così lontano dal mondo granata: dopo 4 anni e mezzo, il classe ’96 si prepara a dire addio.