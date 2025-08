Dopo il sì del giocatore potrebbe ora arrivare l’accordo tra i due club: Torino e Napoli vicini alla chiusura dell’operazione

Dopo Ngonge e Milinkovic-Savic, Torino e Napoli sono pronti a chiudere anche per Giovanni Simeone. Dopo gli incontri di oggi l’accordo tra le due società è più vicino. I granata avevano già trovato un’intesa con il giocatore per quanto riguarda l’ingaggio e ora sono sulla strada per trovare anche l’intesa con il club di De Laurentiis per il trasferimento dell’attaccante sotto la Mole.

Simeone gioca l’amichevole

Nell’ultima amichevole estiva del Napoli, contro la Casertana, Simeone è subentrato nei minuti finali (dopo aver invece saltato le altre due), giocando solo uno spezzone di gara (appena venti minuti). Pochi, ma sufficienti per confermare che, ad oggi, il suo spazio è limitato.

Con l’arrivo di Lorenzo Lucca, la concorrenza nel reparto offensivo partenopeo è aumentata sensibilmente. Raspadori, nonostante il pressing dell’Atletico Madrid, potrebbe restare ancora a giocarsi le sue carte in azzurro. Tutti segnali che spingono Simeone a guardarsi intorno, alla ricerca di una nuova sfida in cui poter tornare protagonista.

Il profilo ideale per il Torino

Per il Toro, l’argentino rappresenterebbe il profilo ideale: ha esperienza in Serie A, fiuto del gol, fisicità e capacità di giocare anche per la squadra. Una prima punta nel senso più classico del termine, in grado di legare il gioco e capitalizzare le occasioni. Baroni è in attesa, la dirigenza granata lavora per chiudere.