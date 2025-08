Durante la conferenza stampa di presentazione di mister Baroni, Cairo ha svelato un importante retroscena di mercato

Fin qui il solito mercato del Torino, nel segno delle cessioni importanti e della sostenibilità economica, con qualche guizzo riguardante gli acquisti – vedi Ngonge o Aboukhlal. I granata non vogliono però fermarsi qui, e puntano a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Marco Baroni con altri tre innesti tra difesa e attacco, magari dei giovani che possano inizialmente partire ai margini del progetto per scalare sempre più le gerarchie del mister. E in un certo senso qualcosa del genere aveva provato a fare il duo Vagnati-Cairo, che a fine giugno era andato molto vicino ad acquistare Romano e Terlizzi, due talentuosi ragazzi della Roma Primavera, prima però che i giallorossi facessero dietrofront.

Il retroscena

Quelli di fine giugno sono stati giorni molto intensi per la Roma, che aveva la necessità di effettuare delle cessioni per rispettare le scadenze del Fair Play Finanziario. Molte squadre si sono interessate ai calciatori giallorossi, tra cui anche il Torino che ha avanzato una doppia proposta per i giovani Romano e Terlizzi, tra i più talentuosi della Primavera dei capitolini. La trattativa sin da subito sembrava essere sui binari giusti, con un accordo verbale sulla base di 5-6 milioni totali per entrambi. Poi, però, in un certo senso Abraham ha rovinato tutto. L’attaccante inglese è infatti stato ceduto al Besiktas per 15 milioni di euro, garantendo alla Roma i soldi di cui aveva bisogno. Niente più necessità di vendere dunque, motivo per cui i due ragazzi sono rimasti nella Capitale. Una sliding door importante per il mercato del Torino e, chissà, magari anche per il futuro: qualora almeno uno dei due dovesse raggiungere livelli alti, i rimpianti potrebbero essere tanti. Almeno in questo caso, però, non c’è nessun colpevole all’interno della società.