Il macedone ha giocato da centravanti contro l’Atalanta: il club granata lo rivorrebbe, ma il Lipsia dice no a un nuovo prestito

Eljif Elmas è tornato in campo con la maglia del Lipsia dopo essere rimasto fuori nelle prime amichevoli estive. Nella sfida contro l’Atalanta, il centrocampista macedone – così come altri rientrati dai rispettivi prestiti, tra cui Timo Werner e André Silva – è stato nuovamente coinvolto dal tecnico Ole Werner, che lo ha schierato nel secondo tempo in un ruolo inedito: punta centrale, approfittando dell’assenza di Sesko per questioni legate al mercato.

Werner: “Sta gestendo bene una situazione non semplice”

Nonostante l’adattamento improvvisato, il centrocampista macedone ha fornito una prestazione positiva. Lo stesso allenatore tedesco ha commentato così nel post partita: “Ha fatto una buona gara, soprattutto se consideriamo che non si è mai allenato in quel ruolo. Il mercato? Non è una situazione semplice per lui, ma la sta affrontando con grande professionalità. Si sta allenando bene e non si sta lasciando abbattere”.

Anche il direttore sportivo del Lipsia, Marcel Schäfer, ha parlato del giocatore: “Con Eljif abbiamo avuto un confronto molto trasparente. Gli abbiamo spiegato chiaramente qual è la nostra visione sul suo futuro e sul suo ruolo all’interno della squadra”.

Il Torino resta alla finestra

Nel frattempo, il Torino continua a monitorare la situazione del classe 1999. Dopo averlo avuto in prestito nella seconda metà della scorsa stagione, in cui ha messo insieme 13 presenze e 4 gol, risultando uno dei migliori innesti del mercato invernale (i granata tornerebbero volentieri a puntare su di lui). Tuttavia, il Lipsia non ha alcuna intenzione di cederlo nuovamente in prestito: eventuali trattative dovrebbero basarsi su una cessione a titolo definitivo, un ostacolo non da poco per il club italiano. La situazione resta aperta.