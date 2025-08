Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Colpo a sorpresa in arrivo per la Roma, che sta accelerando per Jan Ziolkowski, promettente difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia. I giallorossi hanno avviato i contatti con il club polacco per definire i dettagli dell’operazione, e nel pomeriggio sono previsti nuovi dialoghi tra le parti per provare a chiudere. La trattativa è in corso e si respira ottimismo: la dirigenza romanista vuole stringere i tempi e battere la concorrenza.

Il Bologna saluta Martin Erlic

Il Bologna dice addio a Martin Erlic. Dopo una sola stagione in rossoblù, il difensore croato lascia il club emiliano con all’attivo 11 presenze ufficiali, un assist e soprattutto la soddisfazione di aver contribuito alla conquista della Coppa Italia, vinta nella finale contro il Milan. La sua avventura a Bologna termina dunque dopo un solo anno, ma con un trofeo in bacheca e il ricordo di una stagione comunque significativa.

Kilicsoy al Cagliari

È ufficiale: Semih Kilicsoy è un nuovo giocatore del Cagliari. Il club rossoblù ha chiuso l’operazione con il Besiktas sulla base di un prestito con diritto di riscatto, assicurandosi così un rinforzo importante per il reparto offensivo. Dopo essersi messo in mostra nella Super Lig con la maglia bianconera, il giovane turco è pronto per la sua prima esperienza in Serie A.

Nuovo rinforzo anche per il Pisa: è ufficiale l’arrivo di Michel Aebischer. Il centrocampista svizzero approda in nerazzurro dal Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, un’operazione intelligente che consente al club toscano di garantirsi un profilo di qualità e con una solida esperienza in Serie A.