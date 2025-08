Il Torino è al lavoro per trovare un sostituto di Biraghi sulla corsia di sinistra: Ouattara è il profilo che piace ai granata

Il Torino continua a lavorare sul mercato. I granata vogliono sistemare il reparto arretrato. Finora, la squadra di Baroni ha subito troppi gol e, calendario alla mano, la partenza in campionato rischia di essere in salita. Per questo motivo il Toro vuole blindare la retroguardia. Tra i giocatori seguiti dai granata c’è quello di Kassoum Ouattara del Monaco. Classe 2004, il francese si è messo in luce nel Principato, attirando l’interesse di Vagnati. I granata continuano a seguirlo tanto che sono previsti nuovi contatti tra le parti.

L’affermazione al Monaco

In poco tempo Kassoum Ouattara si è preso la scena al Monaco. Il terzino è arrivato nel Principato da possibile talento e, ad oggi, potrebbe andare via come giocatore formato. Nonostante la giovane età (20 anni), Ouattara ha già messo in mostra personalità e saggezza in campo.

Nella scorsa stagione, il terzino ha raccolto 12 presenze e 1 assist in Ligue 1. Per lui anche 2 gettoni in Champions League contro Dinamo Zagabria e Benfica. Il Toro punta un giocatore brillante e che potrebbe regalare soddisfazioni nel gioco verticale di Baroni. Tra l’altro l’allenatore ha avuto modo di osservare il terzino nella doppia amichevole di La Turbie: nella seconda Ouattara ha anche segnato uno dei tre gol.

Ouattara per dare garanzie a Baroni

Marco Baroni chiede garanzie al Torino. A poche settimane dall’inizio del campionato, la difesa è ancora un rebus. A destra, l’allenatore è coperto, almeno numericamente. Lazaro adattato, Dembelé (che però potrebbe partire) e Pedersen sono le pedine a disposizione dell’ex Lazio.

Il mistero avvolge il futuro dei centrali di difesa. Maripan è titolarissimo, Ismajli è arrivato per rinforzare il reparto e Masina è una valida terza scelta. Su Saul Coco resta il punto interrogativo. L’equatoguineano ha chiuso al Qatar ma non alla Russia, dove lo corteggia lo Spartak Mosca. Al suo posto, potrebbe arrivare Jay Idzes del Venezia. Sulla sinistra, l’unica pedina a disposizione di Baroni è Biraghi. L’ex Fiorentina, data anche l’età, deve avere un sostituto e il Toro punta così su un profilo più giovane.