Il difensore francese classe 2004 è uno dei possibili obiettivi di mercato dei granata per la corsia di sinistra

La difesa del Torino è uno dei reparti su cui la dirigenza granata dovrà continuare a fare investimenti per permettere al nuovo tecnico Marco Baroni di ottenere una squadra completa.

Nelle ultime settimane l’ex tecnico della Lazio ha faticato a trovare un possibile sostituto di Biraghi, e dopo aver provato Masina in quel ruolo, rimane ancora importante la necessità di trovare un giocatore che possa alternarsi con l’ex capitano della Fiorentina. Kassoum Ouattara è uno dei nomi caldi del mercato che interessano al Torino, il giocatore nel corso della passata stagione non sembra aver convinto il suo attuale tecnico, e per questo motivo potrebbe essere ceduto davanti a una buona offerta.

La carriera di Ouattara

Dopo aver iniziato la sua carriera tra le giovanili dell’Amiens, Ouattara ha firmato il suo primo contratto da professionista con la squadra francese che milita in Ligue 2. Dopo due stagioni all’Amiens in cui ha collezionato 21 presenze senza però essere mai riuscito a realizzare un gol o un assist, il classe 2004 è stato comprato dal Monaco nella stagione tra il 2023/2024, per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Il nuovo club gli ha permesso di esordire nel campionato di massima serie francese, dandogli la possibilità di competere contro le squadre più importanti del paese. Al Monaco il francese è riuscito a realizzare il suo primo gol tra i professionisti, tuttavia le scelte tecniche dell’allenatore gli hanno impedito di riuscire a trovare un sufficiente minutaggio in campo nel corso della stagione 2024/2025.

L’ultima stagione al Monaco

Nella sua ultima stagione al Monaco, Ouattara ha faticato a trovare un discreto numero di presenze, complice delle scelte tecniche dell’allenatore e di un discreto numero di giocatori già presenti in quel ruolo. Proprio per questo motivo Ouattara potrebbe vedere di buon occhio un possibile trasferimento in un altro campionato importante, dove potrebbe trovare con maggiore facilità la possibilità di giocare in campo.