Antonio Donnarumma potrebbe lasciare il Torino. Il portiere granata è sulla lista dei desideri di Sassuolo e Salernitana

Antonio Donnarumma potrebbe lasciare il Torino. Il terzo portiere granata è sulla lista dei desideri di Sassuolo e Salernitana. I neroverdi stanno pensando all’estremo difensore del Toro come secondo portiere, mentre i campani vedono in Donnarumma il titolare della prossima stagione in Serie C.

Il classe 1990 ha molta esperienza in Lega Pro. Donnarumma, infatti, si è messo in luce grazie alle ottime prestazioni con il Padova in Serie C tra il 2021 e il 2024. Il Torino non reputa il numero 17 un giocatore imprescindibile e la partenza di Donnarumma non obbligherà i granata a trovare un terzo portiere, vista la presenza in rosa di Mihai Popa.