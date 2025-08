Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il calciomercato estivo continua a tenere banco. Sono ore frenetiche in casa Cagliari, con i rossoblù che hanno ufficializzato l’arrivo di Kilicsoy e attendono l’ok definitivo dall’Inter per le visite mediche di Sebastiano Esposito.

La Juventus saluterà Timothy Weah. I bianconeri hanno trovato l’accordo totale con l’Olympique Marsiglia per la cessione dello statunitense in Francia. L’operazione che porterà il figlio d’arte alla corte di Roberto De Zerbi si aggira su circa 18 milioni più una percentuale sulla rivendita.

Il Milan attende Jashari

Il Milan continua ad aspettare la risposta del Bruges sull’affare Jashari. I rossoneri vogliono il giocatore ma non sono disposti ad alzare l’offerta. Il centrocampista parlerà in questi giorni con la dirigenza del club belga per trovare una soluzione.

Il caso simile si sta verificando in casa Atalanta. Negli scorsi giorni, l’Inter ha avanzato un’offerta ai bergamaschi per Ademola Lookman. I nerazzurri hanno messo sul tavolo 42 milioni più 3 di bonus. La Dea ha rifiutato la proposta, scatenando la furia del nigeriano. Nelle scorse ore Lookman ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha ufficializzato di aver chiesto la cessione.

Doppio colpo per il Pisa

Il Pisa accoglie due rinforzi in una mattinata. Oggi, 3 agosto, Michel Aebischer e Juan Cuadrado hanno raggiunto la loro nuova squadra. Il primo è arrivato in città poco dopo le 11, il colombiano, invece, è atterrato a Firenze e svolgerà nella giornata di domani le visite mediche.

Il Napoli tratta per la cessione di Cajuste. Gli azzurri hanno un accordo con Besiktas e Ipswich per la partenza dello svedese. Nelle ultime ore il Neom, squadra dell’Arabia Saudita, ha rilanciato la propria offerta. Il giocatore non ha ancora deciso la sua prossima destinazione.