Dopo quasi una stagione in granata il terzo portiere della rosa, Antonio Donnarumma, si è raccontato ai canali social del Torino

Antonio Donnarumma si è raccontato ai microfoni del canale YouTube del Torino e, per prima cosa, ha parlato della sua esperienza al Torino: “Sono davvero felice di essere qua, potermi allenare tutti giorni al Filadelfia è una grande emozione per me. Dopo che è finito il mio contratto con il Padova ho ricevuto alcune offerte ma quando è arrivato quella del Toro ho detto subito sì, al Toro non si può rinunciare”

Donnarumma: “Gigio? Sono orgoglioso che sia tra i più forti al mondo”

Antonio è Il fratello maggiore di Gigio Donnarumma, il portiere che blinda la porta della nazionale italiana racconta il suo avvicinamento al mondo del calcio: “Ho iniziato a otto anni grazie a mio zio che faceva il preparatore dei portieri”. Quando gli è stato chiesto come vivesse il possibile confronto con il fratello ha dichiarato: “Con grande serenità, è sicuramente un orgoglio che sia uno dei portieri più forti al mondo.” Hanno avuto la possibilità di giocare insieme al Milan nella stagione 2019/20: “Allenarmi al Milan è stato un orgoglio per tutti e due, avendo la possibilità di migliorarci insieme.”

Donnarumma: “Terzo portiere? Devo aiutare anche i compagni”

All’inizio della sua carriera dopo essersi affermato nelle giovanili del Milan è riuscito a conquistare la Coppa Italia primavera: “Con il Milan l’ho vinta all’inizio della mia carriera, ero giovane quindi è stata una bella emozione perchè poi dopo sono andato un po’ in prestito”. Successivamente dopo aver esordito tra i professionisti ha parlato della Coppa Italia di Serie C vinta con il Padova come secondo trofeo in carriera: “E’ stato un trofeo importante dopo una stagione in cui ci provi, sono state due belle emozioni“. Durante la sua carriera ha affermato di aver ricoperto diversi ruoli, ha giocato da portiere titolare mentre ora è il terzo portiere del Torino: “Nella mia carriera ho fatto sia il primo che il secondo che il terzo portiere. Ora devo farmi trovare sempre pronto cercando anche di aiutare chi entra in campo.”

La carriera tra calcio e famiglia

Nonostante sia un calciatore che milita in Serie A Donnarumma da molta importanza ai valori personali, tanto da essere sempre entrato in ottimi rapporti con i tifosi e le città in cui ha giocato: “Tutti hanno apprezzato la mia persona, penso che Padova sia la città giusta dove crescere i nostri figli”. Come professionista Donnarumma cerca di dare sempre il meglio di se: “Da atleta cerco di dare tutto me stesso in campo e fuori dal campo.” Antonio nonostante continui la sua carriera tra i professionisti non dimentica di prendersi cura della sua famiglia: “Mi piace essere presente, quando non devo allenarmi o non abbiamo partite cerco di passare più tempo possibile con i miei figli.”