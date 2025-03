Dopo aver saltato le ultime due partite di campionato, l’attaccante si sta allenando regolarmente con i convocati del Paraguay

Non avendo partecipato alla trasferta contro il Parma e alla gara in casa contro l’Empoli per l’infortunio al ginocchio la presenza di Tonny Sanabria con la sua Nazionale era in forte dubbio, ma dopo aver concluso diversi accertamenti è tornato ad allenarsi pronto per rappresentare i colori del suo paese. La notte italiana tra giovedi e venerdì inizierà con la prima partita dell’attaccante che affronterà col suo Paraguay in un derby tutto granata il difensore cileno Maripan.

Ecco le immagini: