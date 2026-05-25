Il sindaco di Torino condanna gli episodi del derby ed esprime solidarietà al tifoso ferito e agli agenti contusi

In merito agli episodi avvenuti ieri sera nel prepartita del derby della Mole, si è espresso anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che al Corriere Torino ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza al tifoso rimasto ferito e agli agenti contusi negli scontri.

“A nome della Città di Torino desidero esprimere solidarietà agli agenti rimasti feriti e vicinanza al tifoso coinvolto nei disordini che ora si trova in ospedale. Questo non è tifo sportivo: aggressioni, danneggiamenti e violenze sono atti criminali“.