Otto tifosi juventini arrestati, sei agenti rimasti contusi e undici Daspo emessi dal questore di Torino
In base a quanto riportato da ANSA, otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia dopo i disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all’analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso undici Daspo. Sei gli agenti rimasti contusi negli scontri.
Adesso vediamo se il prossimo anno squalificate qualche giornata il mexda stadium!!! Io non credo vero servi ipocriti!!?
Ma figurati…