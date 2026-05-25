Toro.it

Otto tifosi juventini arrestati, sei agenti rimasti contusi e undici Daspo emessi dal questore di Torino

In base a quanto riportato da ANSA, otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia dopo i disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all’analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso undici Daspo. Sei gli agenti rimasti contusi negli scontri.

A general view of stadio Olimpico Grande Torino is seen prior to the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 25-05-2026

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Andrea63
Andrea63
23 minuti fa

Adesso vediamo se il prossimo anno squalificate qualche giornata il mexda stadium!!! Io non credo vero servi ipocriti!!?

suoladicane
suoladicane
1 minuto fa
Reply to  Andrea63

Ma figurati…

Simonelli: “Giornata rovinata da un branco di delinquenti”; Abete: “livello di esasperazione incomprensibile”