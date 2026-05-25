Il difensore sui social: “Orgoglioso di aver condiviso questi momenti con il gruppo”

Conclusa la stagione 2025/26, è tempo di guardare avanti e programmare la prossima stagione. Il giorno dopo il turbolento Derby della Mole andato in scena ieri, è già il momento dei saluti. Enzo Ebosse, arrivato a gennaio in prestito dall’Udinese, si è rivelato nella seconda metà di stagione una pedina importante per D’Aversa, che dal suo arrivo l’ha sempre schierato dal primo minuto alla sinistra del terzetto difensivo granata, facendogli raccogliere 13 presenze consecutive.

In mattinata, il profilo Instagram del calciatore e quello ufficiale del Torino hanno condiviso un post in collaborazione, in cui il centrale di fatto sembra salutare la tifoseria e l’ambiente granata, ringraziandola dopo questi mesi vissuti in granata, in attesa di capire il suo futuro. Il post recita: “Grazie a tutti i tifosi per il sostegno durante questi quattro mesi intensi. Orgoglioso di aver condiviso questi momenti con il gruppo. Sempre forza Toro!“.