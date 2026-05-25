Solo per la classifica il Torino incasserà poco meno di 3 milioni di euro: è una parte dei proventi in arrivo dai diritti televisivi

La classifica, chiusa la stagione, è definita: il Torino ha concluso al dodicesimo posto. Stessi punti del Parma, 45, ma un vantaggio negli scontri diretti che porta i granata a sopravanzare in classifica. Quanto vale quel piazzamento in termini economici? Il posizionamento determina anche (per una piccola percentuale, ovviamente) la spartizione dei diritti televisivi, che segue ovviamente un certo criterio, dettato dal decreto Lotti che aveva a sua volta modificato la legge Melandri.

Decreto Lotti: cosa dice la legge sui diritti televisivi

Secondo la legge, la ripartizione avviene secondi questi criteri:

-Una quota del 50% è da dividere in parti uguali tra tutte le società di calcio partecipanti al Campionato di Serie A.

– Una quota del 28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici).

-Una quota del 22% in base al radicamento sociale (di questi l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

La percentuale sulla classifica

Una delle quota dei diritti tv è quindi relativa al posizionamento in classifica. E solo per quella percentuale (di poco superiore all’11%,) questa è la divisione, tenuto conto della somma di partenza di 100 milioni.