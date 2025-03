Alessandro Dellavalle al Modena continua ad essere un super titolare, solo 3 partite in panchina in questo campionato

In estate Alessandro Dellavalle è stato osservato con attenzione da Vanoli per capire se il giovane fosse già pronto per giocare con la prima squadra. Alla fine il difensore è andato in prestito al Modena per fare esperienza. Il numero 25 del Modena in Serie B si è subito ambientato bene. Dopo le prima due partite in panchina l’ex primavera del Toro ha subito iniziato a giocare con continuità. Dapprima ha iniziato giocando come terzino destro nei primi mesi per poi essere spostato al centro della difesa. Per lui già 21 presenze da titolare e due da subentrato su 26 convocazioni. Di queste 21 presenze da titolare in totale sono 14 le presenze da difensore centrale, 6 quelle da terzino destro e infine 1 da esterno sinistro di centrocampo.

Ormai è un titolare inamovibile

Per Alessandro Dellavalle questa stagione sta andando veramente a gonfie vele. L’ultima partita passata interamente in panchina risale alla sfida contro il Frosinone disputata il 18 gennaio 2025. Da allora il numero 25 del Modena ha sempre giocato titolare per ben 7 partite di fila. All’ultimo turno ha dovuto però fermarsi a causa delle 5 ammonizioni accumulate durante tutto il campionato. La sua mancanza si è fatta sentire. Infatti contro la Juve Stabia il Modena ha perso 2-1 mentre nella stessa sfida ma all’andata e con Dellavalle in campo aveva vinto 3-0.

Dellavalle dopo questa stagione è già pronto a giocare con il Toro?

In questa stagione Dellavalle sicuramente si sta mettendo in mostra in maniera importante. La Serie B è un campionato difficile e il classe 2004 sta dimostrando di poter fare la differenza a quel livello. Ora la domanda è la seguente: sarà già pronto per giocare con il Toro? Di sicuro il ventenne ha ancora molto da imparare ma le sue qualità sono già evidenti. In ogni caso Vanoli osserverà molto attentamente il giovane in estate prima di decidere se tenerlo con se o mandarlo ancora in prestito.