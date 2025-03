In questa stagione Paolo Vanoli ha utilizzato molto diversi giocatori, ma 5 sono i suoi fedelissimi che hanno superato i 2000 minuti

Vanoli in questa stagione ha spesso cambiato formazione e interpreti, dando spazio quasi a tutti i giocatori a sua disposizione. Ovviamente però come in ogni squadra anche il Toro ha i suoi fedelissimi. Infatti di tutti i giocatori in rosa il tecnico ne ha utilizzati 5 più di chiunque altro. Per ora ad aver superato i 2000 minuti in campo sono 5 giocatori, lista che sicuramente si allungherà entro fine stagione visto che ci sono alcuni giocatori molto vicini a superare quel traguardo. Il primo ad aver giocato più di 2000 minuti è ovviamente Milinkovic-Savic. Il portiere serbo si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa e attualmente, tra campionato e Coppa Italia, ha giocato per ben 2700 minuti, guadagnandosi il primo posto nella squadra granata per minuti giocati. L’unico difensore ad aver superato i 2000 minuti in stagione è invece Saul Coco con i suoi 2607 minuti. Il numero 23 ha avuto alti e bassi in stagiona ma Vanoli ha sempre creduto in lui e ha fatto di lui un suo titolarissimo.

Dal centrocampo all’attacco

In questa speciale lista non poteva ovviamente mancare uno dei pilastri del Toro: Samuele Ricci. Il centrocampista italiano è infatti uno degli uomini più utilizzati da Vanoli oltre che essere uno dei giocatori più importanti di questo Torino. Il numero 28 ha giocato ben 2497 minuti in 30 presenze in questa stagione, segnando 1 gol. Il giovane oltre ad essere diventato un pilastro del Toro si sta facendo anche strada in Nazionale, diventando sempre più importante per il CT Spalletti. Avanzando ancora nel campo troviamo Lazaro con i suoi 2141 minuti giocati impreziositi da ben 6 assist. L’austriaco con il cambio di modulo è diventato fondamentale per Vanoli. L’ultimo giocatore con più di 2000 minuti è infine Che Adams. Lo scozzese si è preso sulle spalle l’attacco del Toro e, disputando 2032 minuti è riuscito a segnare 9 gol e a fornire 4 assist.

Vlasic e Maripan vicino al traguardo dei 2000 minuti

Anche se per ora sono fuori dalla lista dei giocatori con più di 2000 minuti Vlasic e Maripan sono due giocatori che sono stati utilizzati moltissimo da Vanoli e che, specialmente nell’ultimo periodo sono diventati due colonne portanti per la squadra dell’ex tecnico del Venezia. Il cileno è attualmente a 1621 minuti e, con ancora 800 minuti giocabili in stagione dovrebbe riuscire ad aggiungersi alla lista di cui abbiamo parlato precedentemente. Anche il croato si avvicina ai 2000 minuti, per ora sono 1591 minuti, impreziositi da 4 gol e 3 assist