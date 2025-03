Yann Karamoh non è partito titolare contro l’Empoli. Non ha brillato da subentrato ma Vanoli crede nel suo numero 7

Contro l’Empoli il Torino ha dato una grande prova di forza. Nonostante non sia stata una partita bellissima, i granata sono riusciti a portare a casa i 3 punti e arrivano alla sosta con il sorriso. Ancora una volta Yann Karamoh non è partito titolare: da quando Vanoli è passato al 4-2-3-1, il francese si era preso all’inizio molto spazio nel ruolo di trequartista alto a sinistra. Poi peròè arrivato Eljif Elmas che in quel ruolo ha avuto un impatto devastante: già 3 gol per il numero 11 in appena cinque partite. E Karamoh è così diventato la sua riserva. Da una parte Elmas, dall’altra Lazaro e in mezzo Vlasic. Ma Lazaro non era al top della condizione contro i toscani e si pensava quindi che Karamoh potesse partire titolare, o a destra o a sinistra. Ma alla fine Vanoli ha optato per un 4-3-2-1 senza Lazaro e Karamoh.

La partita

Al 37′ del secondo tempo, Karamoh è entrato al posto di Elmas e, ancora una volta, non ha brillato da subentrato. Qualche pallone sbagliato e un impatto non positivo sulla partita hanno fatto rumoreggiare lo stadio. Vanoli se ne è accorto e si è girato prima verso la tribuna, poi verso la Curva Maratona, chiedendo un maggior sostegno in un momento dove c’era da soffrire tutti insieme. Poi a fine gara, in mezzo al campo, ha abbracciato il suo numero 7. Vanoli crede in Karamoh e punta su di lui per queste ultime 9 partite di Serie A.

Vanoli e le sue parole

Vanoli ha rigettato la parola “esperimento”. L’attenzione è massima e queste ultime gare serviranno per capire chi è da Toro. Finita la partita, Vanoli ha detto: “Sono passionale, capisco che abbiamo un pubblico esigente, capisco che i tifosi vorrebbero vedere il bel calcio però in quel momento lì era giusto dare tutti qualcosa in più, questa gente lo sta dimostrando”. Poi ha aggiunto: “Quando ho incitato i tifosi è perché volevo che anche loro sostenessero i giocatori, siamo una squadra e dobbiamo essere tutti uniti: è importante far capire ai giocatori dove sono ed è importante andare a trovare giocatori da Torino”.