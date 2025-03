Dodici mesi fa la squadra granata era undicesima, come quella di Vanoli, ma aveva tre punti in più. E la quota Europa era più vicina

Con l’archivio della 29a giornata è il momento di tirare le somme tra le ultime due stagioni del club granata. Nonostante l’ultimo periodo di forma della squadra di Vanoli che l’ha portato ad occupare l’undicesima posizione in classifica con un totale di 38 punti dopo 9 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, Sotto la guida di Juric invece, dopo quest’esatto numero di partite, la squadra aveva 41 punti dopo 29 giornate (tre in più di questa stagione) con solamente 4 lunghezze a separalo dalla zona Conference League. La posizione era la stessa, l’undicesima.

Il calendario di fine stagione

Analizzando i dati positivi sulla stagione di Juric bisogna però considerare che con 9 partite ancora da giocare la squadra granata nell’annata 2023/24 avrebbe dovuto affrontare tutte e 5 le squadre che si sono classificate in cima alla classifica. Nella stagione attuale invece, la squadra di Vanoli si ritrova ad affrontare solo due delle squadre che al momento sorvolano la 5a posizione (Atalanta, Inter), avendo quindi già affrontato anche nel girone di ritorno formazioni che lottano per le posizioni più ambite della classifica.

Il rendimento delle italiane e la quota Europa

Un’importante differenza tra le classifiche delle ultime due stagioni è dovuto al rendimento delle squadre del campionato in lotta per le coppe europee. Avendo vinto l’anno scorso l’Europa League, l’Atalanta aveva garantito al campionato italiano la possibilità di poter selezionare le prime otto squadre per le competizioni europee, mentre adesso con tutte le squadre italiane, fatta eccezione per l’Inter, fuori dai giochi il ranking Italiano ha perso posizioni nel panorama europeo. Questo fatto ha peso sul confronto tra i due tecnici granata, poichè la squadra di Juric per arrivare in Europa avrebbe dovuto raggiungere l’8a posizione, mentre la rosa di Vanoli dovrebbe raggiungere la 7a posizione in campionato.