Il sindaco di Torino parla della situazione dell’Olimpico Grande Torino, dalla concessione al Toro alle ipoteche

Stefano Lo Russo ha rinnovato questa mattina il suo appuntamento settimanale parlando ai microfoni di To Radio. Tra gli argomenti anche la situazione che riguarda lo stadio Olimpico Grande Torino: scadrà a giugno la concessione che sarà prorogata per 18 mesi: “Abbiamo prorogato di 18 mesi la concessione dello stadio Grande Torino affinché i granata possano essere tranquilli anche per il prossimo campionato. E nel frattempo vedremo cosa succede…” .

Stadio, questione ipoteche

Dopo aver assicurato i tifosi granata il sindaco aggiorna i tifosi sulle ipoteche che gravano sulla struttura: “Le ipoteche dello stadio? Ho chiesto all’Agenzia delle Entrate di non rinnovarle, ricordo che il Comune se l’è trovate dopo il fallimento di Cimminelli. Questo rende impossibile ogni lavoro per migliorarlo, ma anche banalmente pensare a modalità diverse di gestione. La risposta arriverà entro fine giugno”.