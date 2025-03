Francesco Facchinetti, agente del centrocampista, si esprime sul contributo che la squadra granata sta fornendo al nuovo innesto Casadei

Dopo essersi messo in mostra con la nazionale Under 20, l’ex Chelsea aveva bisogno di trovare continuità: “In quel caso è un giocatore della nostra agenzia: è un grandissimo giocatore che aveva bisogno di spazio. A volte andare in una grande squadra non vuol dire giocare, diventa complicato anche per un grande giocatore che è stato capocannoniere nel Mondiale Under 20“. Durante la sosta invernale il futuro del giocatore è rimasto per lungo tempo un’incognita tra le possibili voci di mercato che lo avvicinavano sia alla squadra di Torino sia alla Lazio: “Il lavoro dell’agente è trovare più soluzioni possibili. Negli ultimi due giorni di mercato ho fatto Milano-Londra Londra-Milan due volte, bisogna viaggiare e parlare.”

Il Torino, la rampa di lancio per la Nazionale

Un talento cristallino come quello del romagnolo doveva riuscire ad emergere nel panorama internazionale, e al Toro è riuscito a ritagliarsi spazio: “Per me Cesare era di primaria importanza, per cui era fondamentale dargli modo di scegliere e ha scelto il Torino, una squadra che gli sta dando tutto quello di cui aveva bisogno.” Dopo le ottime prestazione è riuscito a guadagnarsi la convocazione in nazionale e ora si troverà a competere contro squadre importanti: “Ha conquistato la Nazionale, ha fatto molto bene ma la strada è lunga. Vediamo cosa succederà contro la Germania”.