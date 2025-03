Contro l’Empoli in casa il Torino non ha subito gol. Il clean sheet davanti al Grande Torino mancava da oltre un mese

Il Torino arriva alla pausa dedicata alle Nazionali in super forma: nelle ultime 4 partite sono arrivati 10 punti frutto di tre vittorie e un pareggio. Ma in generale è arrivata una sola sconfitta nelle ultime 12 gare giocate. Vanoli sta facendo molto bene e sta ottenendo il massimo da tutti i suoi elementi. Contro l’Empoli il Toro ha vinto per 1-0 grazie alla perla di Vlasic ed ha ottenuto un clean sheet davanti al proprio pubblico al Grande Torino. I granata non hanno preso gol in casa e non succedeva da oltre un mese. Più nello specifico, l’ultima volta era successo in Torino-Cagliari 2-0 ed era il 24 gennaio (doppietta di Adams).

Le partite in mezzo

Dal Cagliari all’Empoli, il Toro ha fatto ottimi risultati. Su 6 partite giocate, solo 2 sono state in casa: Torino-Genoa 1-1 e Torino-Milan 2-1. In entrambe le partite il Toro aveva subito gol. In trasferta invece questi sono stati i risultati: Atalanta-Torino 1-1, Bologna-Torino 3-2, Monza-Torino 0-2 e Parma-Torino 2-2. In 29 partite giocate, i granata hanno preso 34 gol e ne hanno fatti 34. Perfetto equilibrio, che rispecchia l’11° posto. Un risultato non scontato a 9 partite dal termine, considerando com’era la situazione fino a dicembre.

Solidità e compattezza

Con il passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1 il Torino ha trovato solidità e compattezza in difesa. Contro l’Empoli Vanja Milinkovic-Savic non è stato particolarmente sollecitato. Questo merito della difesa e dell’atteggiamento di tutta la squadra. Quanto detto lo si ritrova nelle parole di Biraghi al termine della gara. Il terzino sinistro ha dichiarato: “L’esultanza per un recupero difensivo? Sto aspettando il primo gol per farla bene… Noi difendiamo tutti, lavoriamo tanto per non prendere gol, ne abbiamo presi due a Parma quindi quando c’è una giocata difensiva è giusto esultare”. Vanoli non può che essere soddisfatto.