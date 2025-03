Le dichiarazioni del difensore granata Cristiano Biraghi al termine della sfida tra Empoli e Torino, valida per la 29^ giornata di Serie A

Così Biraghi ha commentato la vittoria del Torino sull’Empoli: “Cosa ho pensato su quell’azione del gol? Ero in linea dietro, quando ho visto che la palla gli è partita ho capito che sarebbe stato gol. La qualità dei singoli fa vincere queste partite, meno male che Nikola era con noi. Questa è una striscia che continua, facciamo una pausa tranquilla. L’esultanza per un recupero difensivo? Sto aspettando il primo gol per farla bene… Noi difendiamo tutti, lavoriamo tanto per non prendere gol, ne abbiamo presi due a Parma quindi quando c’è una giocata difensiva è giusto esultare”.

Sull’impatto dei nuovi: “Con Elmas abbiamo aggiunto qualità, con Cesare fisicità e presenza, io porto esperienza, siamo arrivati ora ma stiamo facendo bene perché abbiamo trovato un gruppo che ci ha accolto bene, ci hanno dato responsabilità, sembra che siamo qui dall’inizio”.