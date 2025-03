Le parole del tecnico Roberto D’Aversa al termine della sfida tra Torino ed Empoli, valida per la 29^ giornata di Serie A

Altra sfida da dimenticare per l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tra le mura del “Grande Torino”, le stesse che lo avevano visto uscire vittorioso in Coppa Italia, il club toscano ha ceduto il passo a una sconfitta contro il Toro di Paolo Vanoli. L’ennesima, che pesa in modo gravoso sulla situazione degli azzurri. Diciottesimi in classifica, hanno collezionato la quattodicesima partita senza vittoria sul fronte campionato. La partenza aggressiva di primo e secondo tempo non è bastata a Gyasi e compagni, sconfitti grazie a un gol di Vlasic. Resta quindi un po’ di amarezza al tecnico dei toscani, che commenta così la prestazione dei suoi a DAZN: “Sicuramente torniamo a Empoli con rabbia e delusione, siamo qui a commentare un’ottima prestazione, l’ennesima”, ha spiegato a Dazn. “I ragazzi avrebbero meritato un risultato diverso, questo è il calcio, la qualità avversaria porta a vincere con il minimo indispensabile. Credo che la rabbia dello spogliatoio la dobbiamo preservare, la pausa ci farà recuperare energie, chiaro che poi quando la rosa tornerà al completo ci saranno tante soluzioni“.

La conferenza stampa

Vi è mancato il gol anche stasera.

“Commentare la sconfitta di stasera è molto dura. I ragazi hanno fatto un’ottima prestazione affrontando un torino che veniva da un buon peridood a parte una parte di partita contro il parma. Commentiamo un’ottima prestazione che ci vede tornare a casa con zero punti.“

Forse oggi è stata applicata la più spietata legge del calcio, gol sbagliato-gol subito. Lì è la svolta della partita. Si spiega solo con quello o c’è anche altro?

“Soprattutto nel primo tempo, nel caso di Sambià dove i ragazzi hanno costruito bene o la situazione su calcio d’angolo di Ismajli, clamorosa. Quando crei situazioni per passare in vantaggio e poi succede come è successo nel secondo tempo dove in un’azione in superiorità numerica di tre contro due non riusciamo neanche a beccare la porta è chiaro che nell’azione successiva su rinvio del portiere si è subito gol. Possiamo commentare la partita su numeri, possesso, azioni da palle-gol, ma quello più importante è il risultato finale che ci vede torare a casa con una sconfitta per 1-0. Vorrei che la rabbia, lo sconforto, la delusione che ci sono a fine partita, noi ce le teniamo dentro per la prossima partita, consiferando il fatto che c’è una pausa che magari ci fa recuperare qualcuno. Può far rifiatare chi tira la carretta dal primo giorno del ritiro, dove anche con il passaggio in Coppa Italia c’è stato uno spreco di energie non solo fisiche ma ache nervose. La pausa cade a pennello anche se avrei preferito arrivarci con un risultato positivo”.