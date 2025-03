Le parole di Paolo Vanoli al termine della sfida tra Torino ed Empoli, la terza che ha visto di fronte le due squadre tra campionato e Coppa Italia

Così Vanoli ha commentato la sfida tra Torino ed Empoli: “Oggi abbiamo fatto una vittoria di sofferenza, questo fa parte dei valori del club. I tifosi – così a Sky – ci stanno spingendo, a volte vorrebbero vincere con qualche gol in più perché giochi in casa ma ci sono anche gli avversari. Rispetto alla partita contro il Parma siamo strati bravi a capire chi avevamo di fronte, nel finale quando ho incitato il pubblico è perché avevamo bisogno del nostro pubblico. Casadei come De Bruyne? Come caratteristiche è più come Lampard o Gerrard”.

Ora è importante porsi un obiettivo per il Torino? “Nel girone di ritorno abbiano messo un’altra marcia, abbiamo avuto continuità, abbiamo fatto 10 punti nelle ultime quattro partite. Abbiamo perso dei punti a Bologna e a Parma, dove eravamo in vantaggio, ci è mancata un po’ mentalità. Non guardo la classifica, con i ragazzi abbiamo detto che sarebbero state tutte finali le ultime dodici: non dobbiamo andare in campo e vincere. Adesso ci sono altre dieci finali, adesso giocheremo contro la Lazio e dobbiamo essere sempre all’altezza”.

Vanoli: “Dobbiamo onorare e conoscere la storia”

“Abbiamo saputo stare in partita rispetto a Parma – ha aggiunto a Dazn – la squadra era viva e lo ha dimostrato stasera. Quando ti giocano uomo su uomo devi essere veloce. Devo dire che i ragazzi hanno dimostrato che abbiamo voglia di fare qualcosa”. Una vittoria di spirito e carattere, di chi ha capito che deve vincere anche così? “Ho lavorato tanto su questo aspetto, io quando inizio in un club guardo la storia, questa è importante, la dobbiamo onorare, dobbiamo trascinare noi i tifosi, loro stanno capendo questo. Ai ragazzi ho detto che il dna del Toro lo dobbiamo avere dentro, indipendentemente dal risultato”.

Sul momento in cui ha esortato i tifosi ad alzare la voce per la squadra: “Sono passionale, capisco che abbiamo un pubblico esigente, capisco che i tifosi vorrebbero vedere il bel calcio però in quel momento lì era giusto dare tutti qualcosa in più, questa gente lo sta dimostrando”.

Vanoli in conferenza stampa

“L’incitamento al pubblico? Quella era la mia voglia, la mia passione. Noi dobbiamo diventare più bravi con le squadre che giocano uomo su uomo a tutto campo. Stasera ho detto ai ragazzi che se giochiamo con questa mentalità poi la qualità deve uscire e stasera è uscita sul gol di Vlasic. Il 4-3-3 iniziale non ci ha permesso di pressare bene alto, tanto che poi ho dovuto un po’ cambiare e ho chiesto un sacrificio a Gineitis che ha dovuto seguire Pezzella. Abbiamo raggiunto tre punti importanti soffrendo. La sofferenza rappresenta anche il dna della maglia che indossiamo”.

“E’ importante far capire ai giocatori dove sono ed è importante andare a trovare giocatori da Torino. Quando ho detto che abbiamo fatto un buon mercato di gennaio è perché siamo andati a prendere gli elementi che ci servivano. Stasera abbiamo dimostrato di poter lottare fino alla fine, che abbiano voglia di lottare fino alla fine. Quando ho incitato i tifosi è perché volevo che anche loro sostenessero i giocatori, siamo una squadra e dobbiamo essere tutti uniti. A Parma e a Monza mi sono venuti i brividi perché sembrava di giocare in casa. Abbiamo buttato via dei punti stupidamente, ma se tanta gente viene allo stadio e perché sta vedendo che abbiamo voglia di fare qualcosa di importante”.

“Quando siamo entrati in campo dobbiamo essere più umili degli avversari. Poi penso che abbiamo qualche qualità in più e stasera si è visto con la giocata di Vlasic. Nel campionato però non sempre riesci a vincere giocando bene, a volte è anche bello vincere così“.

Sulla sostituzione di Walukiewicz: “Walukiewicz ha avuto un risentimento al problemino che ha avuto in settimana ed è per quello che l’ho tolto. Sanabria non era convocato perché il dottore, dopo aver visto la risonanza, mi ha detto di non rischiare. Lazaro mi ha detto che non aveva i novanta minuti e per quello l’ho messo nel secondo tempo. Ma tutti e tre volevano esserci e questo è un qualcosa di importante”.