Le dichiarazioni del centrocampista granata Cesare Casadei al termine della sfida Torino-Empoli, valida per la 29^ giornata di Serie A

Uno dei nomi del momento è sicuramente quello di Cesare Casadei, che anche contro l’Empoli si è fatto notare in positivo. Fisicità e grande forza di volontà sono l’emblema del suo modus operandi e lo sa bene Paolo Vanoli, che ha scelto di inserirlo nell’undici titolare anche questa volta. Le sue qualità hanno contribuito alla vittoria importante targata Vlasic che ha portato al Toro i tre punti e gli sono vlase la convocazione in Nazionale. Il centrocampista granata, tra presente e passato, ha commentato il suo momento sotto la Mole ai microfoni di Sky.

Con Ricci ti stai trovando bene?

“Io e Ricci siamo due giocatori che ci completiamo, a lui piace di più palleggiare, io sono più di inserimento ma insieme ci troviamo bene”.

Le esperienza passate sono servite per arrivare adesso anche in Nazionale?

“Sì assolutamente, non rimpiango nulla del percorso che ho fatto anche in Inghilterra. Sono cresciuto tanto sia dal punto di vista calcistico che umano. Sono contento di questo percorso che ho fatto”.

C’è tanta differenza tra Serie A e Premier?

“La Serie A e la Premier sono due grandi campionati, il livello è molto alti in entrambi in campionato. Non è facile integrarsi, io lo sto facendo e tutti mi stanno aiutando”.

Sei ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta venendo al Torino?

“Sì, non ho mai avuto dubbi sulla scelta. Dopo due anni dove avevo trovato poco spazio avevo bisogno di giocare e non ho mai avuto dubbi sul Torino”.

Chi è il giocatore a cui vorresti somigliare?

“Io tanti riferimenti, ci sono tanti giocatori da cui prendo spunto. Io devo pensare a me stesso e pensare a fare bene. Se spero di diventare come Due Bruyne? Lo spero ma abbiamo caratteristiche diverse. Sarebbe bello una giorno poter essere paragonato a De Bruyne ma come caratteristiche preferisco giocatori che si inseriscono”

La conferenza stampa

Ci racconti questo mese intenso? Il ritorno in Italia, in Serie A, il primo gol, la convocazione in Azzurro. Ci racconti queste mese e mezzo in granata?

“È stato un mese molto bello per me. Sono le prime settimane qui, sto cercando di godermela il più possibile, sto cercando di lavorare in campo per inserirmi al meglio nel gruppo e fare quello che serve alla squadra, entrare in campo e vincere più partite possibili. Sulla Nazionale sono molto contento, è sicuramento motivo di orgoglio e una motivazione in più per me essere chiamato per la prima volta è un’emozione grandissima e non vedo l’ora di iniziare quest’esperienza per godermela il più possibile“.

Cosa ti ha convinto a scegliere il Torino a gennaio?

“Sono stati la società con più convinzione nel prendermi, mi hanno dimostrato subito fiducia dal primo minuto. Ho parlato col direttore e con il presidente. Mi hanno dimostrato che qua avrei avuto possibilità di mettermi in mostra, giocare il più possibile cosa di cui avevo bisogno, arrivavo di un periodo dove non ho avuto tanti minuti e ho deciso di ripagarli, sto cercando di dare tutto per la maglia e per la fiducia che mi hanno dato“.

Martedì eri allo store. Sei uno dei beniamini dei tifosi. Che effetto ti fa?

“È una cosa bellissima, sono molto contento di essere entrato subito nel cuore dei tifosi, è sempre bello vedere persone che ci supportano in casa e in trasferta. Di conseguenza sono molto contento“.