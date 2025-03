In vista del 36esimo turno di Serie A, per la sfida contro l’Inter, il Toro ha comunicato sul sito le modalità di vendita dei biglietti

Il Torino ha comunicato sul suo sito le modalità di vendita dei biglietti per il big match di Serie A Torino-Inter. Per questioni di sicurezza il club ha comunicato che la Curva Primavera sarà chiusa ai residenti della regione Lombardia e a tutti i tifosi dell’Inter e quindi non saranno ammessi indumenti della squadra ospite. La vendita dei biglietti è divisa in fasi, la prima fase è iniziata lunedì 24 marzo con la possibilità per gli abbonati di acquistare fino a 4 biglietti per i loro amici a prezzi favorevoli. La seconda fase inizierà giovedì 27 marzo alle 10 con la possibilità per i possessori della tessera cuore granata di acquistare i biglietti. Infine la fase di vendita libera partirà lunedì 7 aprile, per le prime 24 ore i biglietti saranno disponibili solo online, successivamente anche nei punti vendita. Per entrare nel settore ospiti i tifosi dovranno essere in possesso della card SiamoNoi per ragioni di sicurezza.