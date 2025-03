Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Torino in programma per lunedì all’Olimpico di Roma

In vista della sfida di lunedì contro il Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha anche parlato in merito alla fiducia del club, soprattutto vista l’ultima partita persa dalla Lazio per 5-0 contro il Bologna. Subito l’allenatore ha parlato di questo tema: “La società non mi ha detto nulla, abbiamo sempre lavorato in questa direzione. Anche da parte dei ragazzi che sono arrivati a gennaio ora sono sicuramente più pronti. Il presidente l’ho visto ieri per la prima volta, abbiamo pranzato con altre persone e siamo stati 20 minuti insieme. Con il direttore c’è un confronto quotidiano, non c’è stato nulla di diverso in queste due settimane di diverso rispetto alla quotidianità del nostro lavoro”.

L’allenatore della Lazio si è espresso sulle dichiarazioni del direttore

Il tecnico ha poi continuato la conferenza rispondendo alla domanda sulle dichiarazioni del direttore: “Siamo tutti concentrati sulla prossima partita, lo siamo dalla sfida di Bologna. Le critiche fanno parte del nostro lavoro, quando sono obiettive sono utili per il nostro lavoro. Questo rappresenta una leva per il nostro lavoro, bisogna crescere anche da queste cose”. Baroni ha poi continuato su questo tema aggiungendo le seguenti parole: “La mia attenzione in questo momento è rivolta solo sul campo. Ho l’esperienza per capire e gestire queste situazioni e schermare la squadra. Noi dobbiamo lavorare sulla consapevolezza del percorso, consci delle partite che dovremo affrontare. Non bisogna mai abbandonare la fiducia e la gioia per affrontare queste gare”. Il tecnico ha ancora parlato della fiducia: “Non nascondo mai la realtà, la realtà va guardata a testa alta negli occhi e senza paura. Quando parlo di fiducia parlo di questo, bisogna trovare la determinazione per affrontare la parte più importante della stagione, ma che è anche la più bella perché ce la siamo costruita e ce la siamo guadagnata sul campo”.

Sugli infortunati

Infine Baroni ha parlato degli infortunati della Lazio: “Boulaye è arrivato meno lucido sotto porta nelle ultime partite, ma sta bene. Noslin e Tchaouna sono ragazzi giovani che sto cercando di alleggerire, capisco le difficoltà e le pressioni ma quando si alza il livello devi imparare a gestire e metabolizzare tutto questo. Ai miei giocatori chiedo di andare in campo sereni e liberi con la voglia di rischiare qualcosa. Isaksen sta bene, ha un leggero fastidio al tendine e lo abbiamo gestito, ma sarà disponibile. È chiaro che c’è una strategia, ma è troppo importante andare partita su partita. Sappiamo di avere queste partite importanti, ma non possiamo fare calcoli. La prima partita ti dà la continuità nella fiducia.”