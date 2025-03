Walukiewicz soffre le incursioni di Gyasi e all’intervallo Vanoli lo sostituisce, Adams troppo solo: le pagelle di Torino-Empoli

MILINKOVIC-SAVIC 6: prezioso nel finale con le sue uscite alte. Reattivo sul retropassaggio corto di Maripan in apertura, gli si può tranquillamente perdonare l’uscita a vuoto (l’unica della sua gara) nel finale di primo tempo.

WALUKIEWICZ 5: Vanoli lo recupera e lo conferma come terzino destro. Il polacco però appare in grande difficoltà contro Gyasi che, con il suo dinamismo, gli crea diversi problemi e riesce spesso a sfuggirgli. (st 1′ MASINA 6,5: entra con grande voglia e segna anche il gol del 2-0 ma gli viene poi annullato per fuorigioco)

MARIPAN 6,5: fa correre qualche brivido a inizio partita con un retropassaggio azzardato che per poco non mette Gyasi davanti alla porta. Poi si riprende e torna il solito solido difensore che abbiamo imparato a conoscere.

COCO 6,5: Vanoli gli rinnova la fiducia nella difesa del Torino e questa volta il centrale è autore di una prestazione positiva. Nel primo tempo, da azione d’angolo, ha anche un’occasione per sbloccare il risultato ma non riesce a centrare la porta.

BIRAGHI 6: nel duello con Sambia sulla fascia sinistra riesce a cavarsela grazie alla sua esperienza, lo si vede però troppo poco in fase offensiva. La sua prestazione è comune sufficiente.

CASADEI 6,5: festeggia la convocazione in Nazionale con una buona prestazione. Cresce sempre di più con il passare dei minuti e sfrutta al meglio il suo fisico nei vari duelli in mezzo al campo.

RICCI 6: quella contro l’Empoli per lui è una partita speciale. Inizia la partita da play puro davanti alla difensa, tocca molti palloni ma in mezzo al campo è prezioso anche in fase di interdizione.

GINEITIS 5,5: è la mossa a sorpresa di Vanoli che lo schiera come mezzala sinistra, poi nella ripresa lo sposta sulla fascia. Partecipa molto sia alla fase difensiva che a quella offensiva ma con la palla tra i piedi è spesso impreciso. (st 18′ LAZARO 6: nel primo tempo si è sentita la sua mancanza sulla fascia destra. Entra poi bene).

VLASIC 7: nel primo tempo aveva scaldato i guanti di Silvestri con una conclusione dal limite, nel secondo ha invece fatto esplode il Grande Torino con un destro preciso infilatosi nell’angolino basso proprio di fronte alla Maratona. (st 46′ TAMEZE: sv)

ELMAS 6: si accende a intermittenza ma quando lo fa dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa di pericoloso. Con il passare dei minuti la sua prestazione cala di intensità, complice anche una forma non ancora ottimale. (st 38′ KARAMOH: sv)

ADAMS 5.5: si trova spesso a dover fare a sportellate con i difensori avversari e la maggior parte delle volte esce sconfitto dai duelli. Avrebbe bisogno di maggior aiuto in fase offensiva e non viene mai innescato a dovere.

ALL. VANOLI 6,5: con Lazaro non al meglio schiera inizialmente il Torino con il 4-3-2-1, poi è bravo a cambiare all’intervallo tornando alla difesa a tre. Alla fine le sue mosse sei rivelano decisivi per vincere una partita sporca e difficile.