Il mattatore del match, Nikola Vlasic, commenta così la sua prestazione e il gol in Torino-Empoli

Suo il gol decisivo: così Nikola Vlasic ha parlato a Dazn dopo la sfida tra Torino ed Empoli, vinta 1-0 dai granata: “Sì, era una partita difficile, l’Empoli è una squadra che gioca uomo contro uomo. Il gol? Era una seconda palla che sono riuscito a trasformare. Sono felice per me ma soprattutto sono felice per la squadra”. Obiettivo Europa?: “Giochiamo partita dopo partita e vediamo, per me è importante che cresciamo, che giochiamo sempre meglio”.