Sintesi e commento di Torino-Empoli: primo tempo sterile. Vlasic la sblocca sotto la Maratona. Gol annullato a Masina

Un giorno o meglio, una serata di pioggia accoglie il Torino e l’Empoli sul rettangolo verde del Grande Torino per la 29^ giornata di Serie A. In palio ci sono i tre punti, che assumono qui un significato diverso per le due formazioni: i granata vogliono continuità, gli azzurri invece devono risalire la china e uscire da una situazione di classifica poco favorevole. Al netto dei primi 45′ nessuna delle due formazioni sembra prevalere sull’altra. Tante imprecisioni e poche occasioni su entrambi i fronti vedono il primo tempo spegnersi a reti inviolate. Si ribalta invece la situazione nel secondo, con le due squadre che prendono coraggio. Ad avere la meglio è però il Toro grazie a un gol di Vlasic, che vale i tre punti.

Torino-Empoli: il primo tempo

Modulo che cambia per i granata: schierati Casadei, Ricci e Gineitis in un centrocampo a 3. Le chiavi della fascia destra restano a Walukiewicz, tornato a disposizione assieme a Lazaro. In attacco c’è ancora Adams. L’Empoli recupera invece Ismajli.

Partono forte gli uomini di D’Aversa, con l’ex Toro Gyasi che conquista il primo corner del match, non sfruttato al meglio. La foga iniziale è però eccessiva: poco dopo resta infatti a terra Gineitis per una pallonata violenta al viso. Interviene lo staff medico, frammentando i primi minuti. Il primo guizzo granata arriva all’11’ su spunto di Elmas per Vlasic, che non impensierisce Silvestri. Ci riprova Biraghi con un pallonetto impreciso. L’Empoli non si perde d’animo e si rifà sotto con Sambia per Gyasi al 20′ ma Milinkovic-Savic non lo fa passare. Poco dopo si torna dall’altro lato del campo con il portiere azzurro che pasticcia al 27′ su uno sviluppo da corner di uno sfortunato Coco. Il Toro cerca la svolta con una punizione al 33′ ma il mancino di Gineitis non trova lo specchio. L’Empoli risponde quindi con Sambia al 35′ e poco dopo con Pezzella, ottenendo lo stesso risultato. Crescono le due squadre nel finale: Silvestri si salva da un fuorigioco di Gineitis su un tiro di Adams deviato da Elmas; Ismajli di testa preoccupa i granata nel finale del primo tempo, che termina a reti inviolate.

Torino-Empoli: il secondo tempo

Si riparte con un cambio tra le fila granata: dentro Masina per Walukiewicz, con la difesa del Toro che passa a 3. L’inizio è in fotocopia alla prima metà del match: l’Empoli parte aggressivo e conquista una punizione portando alla prima ammonizione del match (Gineitis al 48′). Gyasi e compagni restano in avanti ma faticano a gestire palla e i padroni di casa ne approfittano con Elmas al 56′. L’ennesimo fallimento nell’area avversaria costringe Vanoli a mettere mano alla panchina: al 63′ entra Lazaro per il lituano. Gli azzurri intanto sfruttano la fase di assestamento granata e tornano in attacco senza successi particolari. Anche D’Aversa si affida quindi a forze fresche: dentro Colombo al posto di Esposito. La sua scelta si rivela efficace ed è ancora il suo Empoli a creare con Gyasi. Quando però gli equilibri sembrano spostati in favore della squadra ospite, ci pensa Nikola Vlasic a sbloccare il risultato: conquista il pallone con la forza e calcia sul secondo palo, dove Silvestri non può arrivare. Gli animi cominciano a scaldarsi: tanti falli su entrambi i fronti che generano potenziali occasioni da gol. Ne trasforma una Adam Masina su respinta di Silvestri. Chiffi, dopo un check al Var, annulla il gol per fuorigioco. Altri giri di valzer su entrambe le panchine nel finale: i toscani scelgono l’offensività, a differenza dei granata che vogliono tenere il risultato e ci riescono. Finisce 1-0 la sfida tra Torino e Empoli.