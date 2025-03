Torino-Empoli, la diretta della 29esima giornata di Serie A 2024/25: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Manca sempre di meno a Torino-Empoli. La sfida è di vitale importanza per entrambe le squadre. Da una parte il Toro di Vanoli vuole concludere al meglio la stagione per cercare di ripagare i tifosi del supporto fornito alla squadra e cercare di terminare il campionato quantomeno nella parte sinistra del tabellone. Dall’altra parte però ci sarà un Empoli agguerritissimo che cercherà in tutti i modi di fare punti per guadagnarsi la zona salvezza. Segui in diretta Torino-Empoli su Toro.it.

Ore 18.45 Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per il calcio d’inizio della sfida tra Torino ed Empoli che avrà luogo alle 20.45. Vanoli ha recuperato sia Walukiewicz che Lazaro, non Sanabria che sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna. Di fatto in panchina non ci sarà un’alternativa ad Adams. Le squadre arriveranno allo stadio nella prossima mezz’ora. Nel frattempo intorno all’impianto ci sono già tanti tifosi: la maggior parte aspetterà proprio l’arrivo del pullman granata prima di entrare all’interno dello stadio per prepararsi ad assistere alla partita.

Torino-Empoli, in programma per le 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà visibile su DAZN e su Sky (251). Inoltre la sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Sosa, Dembélé, Linetty, Tameze, Gineitis, Ilic, Karamoh, Salama All.: Vanoli.

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Cacace, Esposito; Kouamé. A disp.: Vasquez, Seghetti, Tosto, Sambia, Bacci, Henderson, Kovalenko, Colombo, Konaté. All. D’Aversa.

