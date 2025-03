Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato prima di Torino-Empoli per commentare anche l’impatto dei nuovi arrivati

Prima di Torino-Empoli, si è presentato Vagnati ai microfoni di Sky che ha commentato innanzitutto le parole di Vanoli della vigilia: “Mi sono piaciute le parole perché si vede la passione. Siamo un club importante e dobbiamo avere l’obiettivo di fare sempre il massimo in campo. Affrontiamo una squadra giovane che sta lottando per qualcosa di importante e dobbiamo essere sul pezzo”. Poi sul mercato: “Nessuno mi ha stupito in particolare, sono tutti giocatori che abbiamo voluto e siamo molto felice di averli qui. Sono ragazzi che stanno facendo molto bene ma è la mentalità che il mister riuscito a inculcare nel gruppo”.