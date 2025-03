La mediana formata da Ricci, Casadei e Gineitis non ha tanto convinto nell’ultimo turno di campionato, ma non è detto che non si rivedrà più

Il Torino ha confermato l’ottimo momento di forma, uscendo vittorioso dalla sfida contro l’Empoli. Un 1-0 che ha assegnato punti pesanti alla squadra di Vanoli, che ha ormai chiuso definitivamente il discorso salvezza e che, con un buon ruolino di marcia, può anche sperare in un piazzamento europeo.

È stata una partita nel complesso bella quella andata in scena lunedì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino, che ha visto i granata non andare praticamente mai in difficoltà; il tutto nonostante i grandi cambiamenti tattici dettati dall’assenza di Lazaro, che ha costretto il tecnico a modificare qualcosa. Vlasic a destra e mediana a tre formata da Ricci, Casadei e Gineitis: i tre non erano abituati a questo sistema di gioco e si è visto, ma con qualche allenamento in più si potrebbe rivedere questo centrocampo.

Mediana a tre rimandata

Un buon Torino, anche se nel primo tempo la squadra ci ha messo un po’ a carburare. L’esperimento del centrocampo a 3 provato da Vanoli non ha portato i frutti desiderati, e anche per questo l’allenatore già prima dell’intervallo ha cambiato sistema spostando Gineitis a destra. Nella seconda frazione ha invece proposto un 3-4-2-1, a dimostrazione del fatto che quello non fosse il momento adatto per una rivoluzione tattica del genere. Nonostante questo, però, Casadei, Ricci e Gineitis hanno le qualità adatte per poter giocare insieme, motivo per cui se Vanoli volesse davvero impiegarli allo stesso momento basterebbe qualche allenamento per migliorare il loro affiatamento. Insomma, contro l’Empoli quella non è sembrata la soluzione migliore, ma la si potrebbe rivedere in futuro.