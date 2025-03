Un’altra buona prova da parte del centrocampista granata, che si prepara ora a debuttare con la nazionale di Spalletti

Un sabato sera perfetto per il Torino, che è riuscito a vincere una partita molto ostica contro l’Empoli. Ci ha pensato un destro a giro di Vlasic a regalare a Vanoli il terzo successo nelle ultime 4 partite, che incorona il buon ruolino di marcia dei granata e il grande momento di forma. Ottima prestazione da parte della squadra, che ha visto pressoché tutti promossi. Tra i migliori, però, non poteva che esserci ancora una volta Casadei. Terminato il brevissimo periodo di adattamento il centrocampista ex Chelsea ha iniziato a mettere insieme belle partite, dominando come sempre in mezzo al campo grazie alla sua fisicità. Altra ottima prova ieri, che gli ha permesso di festeggiare alla grande la convocazione in nazionale.

Bene Casadei

“Non ho mai avuto dubbi sulla scelta. Dopo due anni dove avevo trovato poco spazio avevo bisogno di giocare e non ho mai avuto dubbi sul Torino“: basterebbe questo per parlare di lui, e invece oltre alle parole d’amore il centrocampista azzurro sta dimostrando grandi cose anche in campo. Quinta presenza consecutiva da titolare, stavolta niente gol né assist ma una bella prova a livello fisico e tecnico. La sensazione è che, al netto del mercato, il Torino abbia trovato la coppia in mediana del presente e del futuro; e se vogliamo anche il terzetto, aggiungendo un buon Gineitis. Casadei si è calato sin da subito con umiltà nella realtà granata, e passo dopo passo sta dimostrando di che pasta è fatto.

Ora la Nazionale

Un’ottima prova per festeggiare un traguardo storico ed emozionante, la prima convocazione con la nazionale maggiore: il tutto in poco più di 24 ore, piuttosto intense. Per il centrocampista classe 2003 ora c’è la grande possibilità di mettersi al servizio di Spalletti, di ascoltare i consigli di giocatori molto più esperti e di poter “rubare” qualcosa dai colleghi in allenamento. Una bella opportunità, certamente meritata.