I granata, che hanno fatto tanta fatica nel girone di andata, dalla 20ª giornata hanno incrementato (e non di poco) il loro rendimento

Un’altra prova convincente del Torino, che in un sabato piovoso è riuscito a portare a casa tre punti molto importanti. È bastato un gran gol di Vlasic ai granata, che hanno battuto 1-0 un Empoli che, al di là del momento di forma negativo, si è mostrata aggressiva e ostica da affrontare. Terza vittoria nelle ultime 4 partite per la squadra di Vanoli, che da quando è iniziato il 2025 ha decisamente cambiato marcia. Ricordate le tante sconfitte del girone d’andata? Adesso sono soltanto un lontano ricordo, con Ricci e compagni che fino a questo momento hanno perso una sola partita, contro il Bologna (al 90′ a causa di uno sfortunato autogol). Il rendimento rispetto alla prima metà di campionato è decisamente migliorato: basti pensare che considerando le 10 squadre affrontate fino a questo momento nel ritorno e analizzando i risultati dell’andata, sono stati ottenuti ben 7 punti in più.

I numeri a confronto

Il Torino continua a vincere e convincere, a livello di risultati e anche di prestazioni. L’ultima vittoria contro l’Empoli ha fatto sì che i granata arrivassero a 17 punti nel girone di ritorno, un dato che li mette dietro soltanto a poche squadre di Serie A. Inoltre, sono 7 i punti in più rispetto alle sfide d’andata contro le stesse squadre affrontate dalla 20ª giornata in poi. Tralasciando le partite contro Empoli, Parma, Bologna e Genoa, in cui sono arrivati gli stessi risultati tra andata e ritorno, i granata hanno sempre fatto meglio contro tutte le squadre, eccezion fatta per l’Atalanta. Con Juventus e Fiorentina sono arrivati due pareggi, contro il Cagliari una vittoria rispetto alla sconfitta di ottobre, mentre contro Milan e Monza due successi che hanno incrementati i pareggi della prima parte di campionato. Un totale di 7 punti in più, per un Torino che è cresciuto sotto tutti i punti di vista.