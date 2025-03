Dopo le critiche della settimana e dell’ultimo periodo Coco ha dimostrato grande maturità, con una buona prestazione

Vince e convince il Torino, che si regala una domenica tranquilla e spensierata. I granata hanno battuto 1-0 l’Empoli grazie a una perla di Vlasic, sempre più decisivo in questa stagione, e si godono ora due settimane di pausa con il sorriso tra i denti. Una bella prestazione da parte dei ragazzi di Vanoli, che dopo il mezzo passo falso di Parma sono tornati con i piedi per terra e con grande umiltà hanno sconfitto una squadra ostica, non permettendole praticamente mai di rendersi pericolosa. Merito di tutti, ma in particolar modo anche di una difesa che si è dimostrata granitica. Una sorta di piccolo riscatto per Coco, dopo i giudizi negativi della settimana.

Coco si riscatta

Non è stata una settimana semplice per Saul Coco, che dopo l’errore che ha portato al pareggio di Parma ha ricevuto diverse critiche. Anche Vanoli ha provato a supportarlo tra Filadelfia e conferenza stampa della vigilia, e sembra esserci riuscito. L’ex Las Palmas è sceso in campo con tutta la concentrazione del mondo, e insieme a Maripan è riuscito a ostacolare gli attaccanti dei toscani. Prestazione positiva per lui, che nel primo tempo è anche andato vicino al gol da calcio d’angolo.

Ora continuità

Adesso due settimane con la nazionale e poi serve dare continuità a questa partita, per permettere a tutti di rivedere il Coco di inizio stagione. Molto spesso l’equatoguineano ha dato dimostrazione di essere altalenante, ma mai come in questo periodo serve che si riprenda al 100%. Come ha detto Vanoli, in queste ultime partite bisognerà valutare i giocatori da Torino per il futuro. E lui è certamente uno di quelli sotto la lente d’ingrandimento.