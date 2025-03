Le statistiche di Torino-Empoli. Tanto equilibrio tra i granata di Paolo Vanoli e i toscani di Roberto D’Aversa

Torino che ha vinto una partita sporca contro l’Empoli. 1-0 nel secondo tempo grazie al bel gol di Vlasic e 3 punti portati a casa. Ma cosa dicono le statistiche? Granata più cinici e più furbi, ma in campo c’è stato molto equilibrio. Partiamo dalle statistiche generali. Dominio territoriale: 47% del Torino e 53% dell’Empoli. Per quanto riguarda la pericolosità, l’indice del Torino è del 48% mentre quello dell’Empoli è stato del 55%. Le occasioni da gol sono state più per l’Empoli: 12. Ma anche il Torino ne ha avute parecchie: 9. 5 calci d’angoli a testa battuti. Granata che hanno perso 50 contrasti, ma ne hanno vinti 9. L’Empoli ne ha persi 48 ma ne ha vinti 5. Palle recuperate del Torino 47, 46 invece per l’Empoli. 13 perse dal Toro e 9 perse dall’Empoli. Empoli più falloso con 12 interventi scorretti, rispetto ai granata che ne hanno fatti 9. 6 fuorigioco totali: 4 del Toro e 2 dell’Empoli. 2 parate per Milinkovic-Savic e 2 parate per Silvestri. Unico ammonito della partita Gineitis del Torino. Possesso palla: 51% Torino e 49% Empoli.

I tiri

Empoli che ha tirato di più del Torino. 16 tiri totali dei toscani contro i 13 del Torino. Ma 3 in porta per il Toro mentre 2 per l’Empoli. 7 tiri fuori a testa per le due squadre. 3 i tiri respinti del Torino e 7 dell’Empoli. Tanto equilibrio in questi dati che fanno parte di una partita non spettacolare.

I passaggi

Infine, i passaggi. Partiamo da quelli riusciti: 252 per il Torino e 238 per l’Empoli. Quelli riusciti sulla trequarti sono 46 del Torino contro i 59 dell’Empoli. Empoli che ha fatto molto più passaggi lunghi: 39 dell’Empoli contro i 12 del Torino. Passaggi in avanti: 95 del Toro e 127 dell’Empoli. Passaggi indietro: 163 dei granata e 120 dei toscani. Per ultimi i cross. 15 quelli totali del Torino e 26 quelli totali dell’Empoli.