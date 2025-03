Il Torino di Paolo Vanoli adesso segna eccome. Ben 10 le partite consecutive di Serie A nelle quali i granata hanno trovato il gol

Torino di Paolo Vanoli che viaggia sull’onda dell’entusiasmo. Un entusiasmo pacato, visto l’11° posto, ma che fa sorridere se si pensa al brutto periodo vissuto dalla squadra granata. Adesso il Toro gioca, è solido, è compatto e segna anche. Con la vittoria sull’Empoli di D’Aversa, sono 10 le partite di fila nelle quali i granata sono andati in gol. Adams, Vlasic, Elmas e compagni stanno facendo molto bene in fase offensiva. E infatti i numeri sono ottimi. 1 sola sconfitta nelle ultime 12 partite. 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4. 10 punti raccolti in un mese praticamente, su un massimo di 12. Se si fa gol, tutto diventa più facile.

Il dato dell’attacco

Quello del Torino è una specie di record. Prima della 29^ giornata infatti, c’erano 3 squadre in cima alla classifica dei gol segnati consecutivi in Serie A. Napoli di Antonio Conte: 13 partite di fila con gol. Roma di Ranieri: 12 partite di fila con gol. E poi il Torino con 9. Ieri il Napoli ha fatto 0 a 0 contro il Venezia e quindi si è fermato a 13. La Roma invece ha vinto contro il Cagliari per 1-0 e quindi è salita a 13. Anche il Torino, segnando con Vlasic, è arrivato a 10. Quindi le 2 squadre che segnano da più partite consecutive almeno un gol in Serie A sono Roma (13) e Torino (10). Non a caso, sono 2 tra le più in forma del campionato.

Il cambio modulo: doppio beneficio

Torino che si è sbloccato dal derby in poi: Torino-Juventus 1-1, Fiorentina-Torino 1-1, Torino-Cagliari 2-0, Atalanta-Torino 1-1, Torino-Genoa 1-1, Bologna-Torino 3-2, Torino-Milan 2-1, Monza-Torino 0-2, Parma-Torino 2-2 e Torino-Empoli 1-0. Sempre in gol. Il passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1 ha portato un doppio beneficio. Sia in fase offensiva, ma anche in fase difensiva. Ora i gol fatti sono 34, proprio come quelli subiti. Era da tempo che la differenza reti non stava a 0.