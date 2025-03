Tutto quello che c’è da sapere su Christian Fioratti: dalla gavetta nel settore giovanile granata alla Primavera

Torinese di nascita e doc, Christian Fioratti si prepara a iniziare l’ennesima avventura con il “suo” Torino. Nato nel capoluogo piemontese il 25 giugno del 1973, ha sempre vissuto nei dintorni di “casa”. Ha intrapreso inizialmente una carriera da calciatore, arrivando a giocare fino alla Lega Pro 2, salvo poi ritirarsi a 24 anni. Qualche anno sabbatico accompagnato dallo studio per poi iniziare la nuova vita da allenatore; con un elemento sempre presente, vale a dire il granata del Toro.

La carriera da calciatore

Cresciuto nelle scuole calcio della città, Fioratti ha iniziato a giocare ad Acqui, ma l’esordio tra i professionisti lo ha avuto con l’AVC Vogherese, in Lega Pro. Da lì è passato al Vigor Trani, fino a giocare in Serie C con l’Alessandria, la sua ultima squadra prima del ritiro a 24 anni.

La carriera da allenatore

Tanto studio poi, per realizzare il sogno di una vita: diventare allenatore, magari del Torino. Ed effettivamente sin da quando ha iniziato la carriera da tecnico il granata lo ha sempre avuto attorno. Basti pensare che Fioratti si ritrova negli ambienti Toro addirittura dal 2011, quando ha iniziato il proprio percorso con le selezioni giovanili. Da quel momento, anno dopo anno, è sempre salito di categoria fino ad arrivare alla Primavera. Per lui non sarà infatti una prima volta con l’Under 19, anche se non ci è mai stato nei panni di vero allenatore. Prima ha svolto il ruolo di collaboratore tecnico di Coppitelli, poi invece di vice di Scurto, per ben due stagioni e fino al luglio scorso. Questo, ovviamente, gli permette adesso di conoscere gran parte dei giocatori presenti in rosa. La scorsa estate non ha seguito l’allenatore siciliano al Lecce, e gli è stata affidata la panchina dell’Under 18, con cui sta facendo grandi cose: 2° posto in classifica a -1 dalla vetta, che però non riuscirà a raggiungere. No, perché per lui adesso si apre la grande porta della Primavera: una importantissima opportunità per la sua carriera, che certamente saprà sfruttare come sempre fatto.